Aastanäitust täiendavad varalahkunud Peeter Alliku kaks maali

Kunstimaja hoovis garaaži seinal on Peeter Alliku autoportree, mille aluseks on tema linoollõige aastast 2006.

Anonüümseks jääda sooviva kunstikoguja kollektsioonist toodud maalid paigaldasid Tartu kunstnike liidu produtsent Tanel Asmer ja väljapaneku kuraator Martti Ruus aastanäituse sellesse saali, kus teiste kunstnike loomingu hulgas on aastal 2019 lahkunud Saskia Kasemaa ja Endel Taniloo teoseid. Kasemaa oli Alliku üks õppejõude Tartu ülikooli maaliosakonnas.

«Kõik tööd, mis siin seinal enne olid, leidsid uue koha. Lahendus on ilus ja väärikas,» ütles Ruus. «Need kaks Alliku maali on tema erinevatest loominguperioodidest ja on talle hästi iseloomulikud.»