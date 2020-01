Tänavune Ahhaa Robolahing tõotab tulla kõigi aegade võimsaim

Sündmuse peakorraldaja Kaimo Kukk rääkis, et osalema on oodatud igas vanuses huvilised. «Roboteid võib ehitada nii üksinda kui meeskondlikult, huviringis, koolis või pereliikmetega.» Ta julgustas registreerima ka neid, kes varem roboteid ehitanud ei ole. «Peamine on julgus ja pealehakkamine,» kinnitas Kukk.

Võistlusel on kaks kaalukategooriat: kuni 29,9 kg ja 30 - 55 kg ning masinad võtavad mõõtu spetsiaalsel lahinguareenil. Kukk selgitas, et roboti eesmärk on vastane kahjutuks teha ning selleks võib kasutada väga erinevaid relvi. «Need võivad olla löökriistad, aga ka näiteks ketassaed või lõiketerad,» ütles ta.

Kaimo Kukk rääkis, et sellise mastaabiga robotivõistlus on ainulaadne nii Baltikumis kui Põhjamaades. «Huvi ürituse vastu on järjest kasvanud ja info sündmuse kohta on levinud ka välismaale: 2018. aastal osales Robolahingul esimene Läti tiim ning järgmiseks võistluseks on osalussoovi avaldanud juba mitmed teised lähiümbruse robotifännid,» lisas ta.