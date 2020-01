Tartumaal süttis uusaastaööl prügikaste ja ilutulestikupakendeid

Uueaastaööl tuli päästjatele Tartumaalt neli hädaabiteadet. Kell 00.54 said päästjad teate, et Peipsiääre vallas Alatskivi poe juures põleb prügikonteiner, kell 01.12 selgus, et Tartus Ringtee tänaval põleb ilutulestiku suur pakend lahtise leegiga. Kell 02.13 tuli teade, et Tartus Annelinnas põleb prügikasti peal olev ilutulestiku pakend.