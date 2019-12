Fotod: Tartu kesklinnas saadeti vana aasta meeleolukalt minema

Raekoja platsil valvanud G4S turvatöötaja, kes oma nime avalikustada ei tahtnud, ütles, et tema hinnangul oli olukord pigem ohtlik. «Palju on egoiste, kes panevad raketid ehk plahvatava aine teiste inimeste keskele ja samas on rahvasummas ju nii palju väikeseid lapsi, kuidas sellele küll ei mõelda» ütles turvatöötaja ja lisas, et on paljusid inimesi, eriti neid, kes joobes, pidanud korrale kutsuma.