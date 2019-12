Milleks pressifotograafid, kui digifoto asendab märkmepaberit

Tellijale

Digitaalsus ja infotehnoloogiline revolutsioon on fotograafia viinud massidesse. Alates lasteaialastest kuni vanaemade-vanaisadeni on pildistamine muutunud argitegevuseks. Lisaks reisi- ja perepiltidele kasutatakse telefonikaamerat ka praktilise abivahendina, et dokumenteerida poes kaupade hindu, liiklusavariisid, kasvõi katkiläinud kodumasinat või mööblitükki, et sellele poest õige asendus soetada jne.