Öösel murti sisse Roiu tanklasse

Kas ja mida tanklast varastati, on veel selgitamisel. Niisamuti on selgitamisel lõhkumisega tekitatud varakahju.

Eile laekus politseile teade, et Tartus Turu tänaval omastati nädalapäevad tagasi iPhone XS nutitelefon. Kahju on 1400 eurot.

Eile hommikul avastati, et Tartus Pääsukese tänava eramu eest on varastatud Brentex järelhaagis numbrimärgiga 694YHM. Vargusega tekitatud kahju on 500 eurot.