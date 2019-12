Tartu aasta teo tiitli võitis ülekaalukalt rattaringlus

Rattaringluse edu Tartu lõppeva aasta teo valimisel oli ehk ennustatav, kuid et enam kui viie tuhande hääletaja otsus oli sedavõrd üksmeelne, oli üllatus. «Puhas rõõm!» ütles rattaringluse käitamiseks asutatud linnaasutuse Tartu Linnatransport juhataja Roman Meeksa eile aplauside vaibumise järel raekoja saalis. «Kui rattaringluse edu oskasime ehk veel aimata, siis uue bussiliinivõrgu tunnustamine on üllatus. Rõõm on sellest, et paljud inimesed on rahul.»