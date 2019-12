Kunstimuuseum ostis tänavu vaid kuus teost

Tellijale

Oste jääb aasta-aastalt üha vähemaks, tõdes kunstimuuseumi peavarahoidja ja maalikogu hoidja Mare Joonsalu. «Peamine põhjus on see, et muuseumi ostusumma on juba väga pikka aega olnud sama, kuigi elu on läinud mitu korda kallimaks, sealjuures ka kunstiteoste hinnad,» selgitas ta.