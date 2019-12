Tartus ja Narvas Hanza Mechanicsi metallitehaseid juhtiv Emöke Sogenbits leiab, et kõige tähtsam on töötajate suhtumine, kõik muu on õpitav, ja isegi tema filoloogina õppis ära, mis on masintöötlus ja mis plekipainutus. Tartu tehases jagas ta varmalt selgitusi, mis on mis.

FOTO: Sille Annuk