Saja-aastane Endla Langel läks oma sünnipäevapeole jalgsi

Enn Liba lisas, et kui pakkuda juubilarile küüti, loobub too tasuta autosõidust peaaegu alati. «Täna tuli ta siia ka jalgsi ja kirikus käib ta samuti omal jalal,» rääkis endine koolijuht.

Reipusest ja heast tervisest annab aimu seegi, et külalistele kirjutatud kõne luges sünnipäevalaps ette sirgelt seistes ja ilma prillideta.

Kirikust ja jumalast peab juubilar väga lugu. Ka oma pikaealisuse eest tänas ta ennekõike jumalat. «Tänan taevakuningat ja jumalat koos oma inglite väega, kes on mind need sada aastat kaitsnud,» ütles Endla Langel.

Saja-aastaseks on juubilar enda arvates elanud kolmel põhjusel: ta kasvas maal tööd tehes, õppis selgeks ameti ja pidas seda kogu energiaga ning kasvatab naabri põllul omale porgandit, sibulat ja küüslauku senimaani. Enese rakkes hoidmine tegevatki nooreks ja tugevaks.

«Ma olen õnnelik inimene, minu ümber on nii palju häid inimesi. Suur ja südamlik aitäh,» ütles Endla Langel ja palus kõik inimesed lauda.

Juubilar tõdes eile varjamatu uhkusega, et tema käe all õppis Kambja koolis kaks põlvkonda noori.

Koguduse õpetaja ootab igal pühapäeval pikisilmi, kas Endla Langel ikka kirikusse tuleb. «Endla on see inimene, kes kirikusse tulemata ei jäta. Neid kordi, mil ta käinud pole, on vähe,» ütles Mõttus.