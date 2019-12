Gripp on levimas, kliinikumis külastuskeeldu ei ole

Kui terviseameti statistikat veel sirvida, siis novembris haigestus Tartumaal grippi üks ja oktoobris samuti üks inimene. Nii võib öelda, et detsembris on gripijuhtude arv suurenenud küll, kuid nagu Eestis tervikuna, nii on ka Tartumaal haigestumus veel suhteliselt tagasihoidlik. See ei ületa varasemate aastate jooksul jälgitud tavapäraseid gripihooaja näitajaid.

Tartumaa gripijuhtude arvud aasta tagasi ehk 2018. aasta lõpul olid hoopis teistsugused: detsembris 89 ja novembris 16.

Nakkushaiguste arsti Vivika Adamasoni sõnul on sel gripihooajal Tartu ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonnas registreeritud 17 laboratoorselt kinnitatud gripijuhtu. Ning kliinikumi statsionaarses osakonnas tuvastatud kaks gripijuhtu, mõlemal korral oli patsient nakatunud kodus ja nüüdseks on mõlemad terved. Külastuskeeldu kliinikumis üheski osakonnas kehtestatud ei ole.

Terviseameti Lõuna talituse vaneminspektori Meelis Polakese sõnul ollakse praegu ootel-valvel seisus. «Eelmiste aastate trendide järgi võib haigestumise tõusu prognoosida jaanuari teises või kolmandas dekaadis, kui ka vene õigeusu jõulud läbi ja koolilapsed koolis,» arvas ta. «Grippi haigestumuse intensiivsust saab praegu veel hinnata madalaks, kuid gripi levikut juba laialdaseks.»

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova sõnul haigestuvad sagedasti kuni viieaastased lapsed ja eakad ning seepärast aitab gripihooajal tervist hoida ja haiguse levikut vältida ka õige käitumine.

«Haigusnähtude ilmumise korral on oluline jätta laps koju koolist või lasteaiast kuni tervenemiseni. Kui võimalik tasub vältida massiüritusi ning haige lapsega ei tohiks mingil juhul minna ei kinno ega spaasse,» märkis Olga Sadikova veel. «Lastele tuleb õpetada sedagi, et nad ei kasutaks teiste laste joogipudeleid ja lusikaid ega hõõruks pesemata kätega silmi. Kindlasti tuleb meeles pidada, et köhides ja aevastades tuleb nina ja suu katta salvrätiga. Kasutatud salvrätik tuleb kohe pärast kasutamist ära visata ja pesta käed seebiga.»

Peamised soovitused kõikidele inimestele aga on: olge füüsiliselt aktiivsed, jalutage värskes õhus, magage piisavalt, vältige stressi, jooge piisavalt vedelikke ja sööge täisväärtuslikku toitu.

Eestis on registreeritud seni rohkem B-gripiviirusega seotud haigusjuhte. Aga ringlusesse on jõudnud ka A-gripiviirus, mida peetakse teiste alatüüpide võrreldes raskekujulisemaks, kuna see annab tüsistusi.