Tartumaa jahimehed on seni küttinud ühe hundi

Eduka hundijahi eelduseks on lumi, seda on aga seni Eestimaal nappinud.

Novembris alanud hundijahi hooaeg on hallivatimeeste jaoks kulgenud pigem õnnelikult, samal ajal kui kütid on jäänud üldiselt tühjade kätega. Kogu Eesti peale on lubatud küttida 61 hunti, 27. detsembri seisuga on loojakarja saadetud 20 sutt. Tartumaal on seni tabatud vaid üks isend.