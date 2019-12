Rahvakilluke Peipsi ääres võtab uue aasta vastu paastudes

Sel aastaid tagasi tehtud fotol peavad jumalateenistust Varnja küla vanausulised. Nende jumalateenistustel on väga oluline osa ühehäälsetel lauludel, mis on kirjas vanades kirikuraamatutes. FOTO: Margus Ansu

Need on vanausulised, kelle esivanemad jõudsid Peipsi läänerannikule 17. sajandi lõpus ning keda viimase rahvaloenduse ajal 2011. aastal elas Eestis 2600 hinge.

Uus aasta saabub vanausulistele keset paastu, olles justkui pidu katku ajal, muigas Väike-Kolkja fedossejevlaste koguduse esindaja Aleksei Pašenkov (pildil). Ta lisas, et omamoodi irooniana tähistatakse kirikukalendri järgi 1. jaanuaril ka püha Bonifatsiuse päeva. Püha Bonifatsius on aga see, kelle poole palvetatakse, et inimene viinakuradi küüsist pääseks.

Jõule vana kalendri järgi 7. ja 8. jaanuaril tähistavad vanausulised alustasid tavapärast jõulueelset paastu novembri lõpus. Kui nende paastu esimene pool on leebem ja on lubatud süüa näiteks ka kala (sea- ja loomaliha on paastumisel alati keelatud), siis viimane jõulueelne nädal peab mööduma juba range paastu tähe all, mil midagi loomset hamba alla pista ei tohi.

Kaks suunda

Aleksei Pašenkov on Väike-Kolkjas klir’is (koguduse osa, kes otseselt teenistuses toimetavad – loevad, juhivad, laulavad jms) käinud viimased kaheksa aastat. Fedossejevlased, nii nagu ka teine Eesti vanausuliste suund pomoorid, on preestritud ehk bespopoovetsid, see tähendab, et neil pole pühitsetud vaimulikke, vaid iga kogudus valib endi seast papi.

Tulevane papp peab end esmalt koguduse juures mitu aastat tõestama, enne kui ta spetsiaalsel teenistusel teistelt pappidelt armusõna saab ning koos sellega ka nii-öelda ametliku papi seisuse. Soovituslikult peab papp olema vähemalt 38-aastane mees, kuid olude sunnil võib kogudust juhtida ka naisterahvas, nagu Eesti ala vanausuliste seas eriti nõukogude ajal ka sageli ette tuli.

Fedossejevlaste palvemajasid on Balti riikides praeguseks vaid kolm, neist kaks Eestis (Väike-Kolkjas ja Raja külas) ja üks Lätis. Fedossejevlasi on nimetatud ka rabskii’deks ehk (Jumala) alamateks, mis viitab nende erilisele jumalakartlikkusele ning rangele kombestikule. Kuid Pašenkov tõdes, et tänapäevaks on feossejevlased ja pomoorid teoloogilises mõttes väga lähedased ning omavahelises läbikäimises probleeme ei ole. Siiski tegutseb Kolkjas endiselt kaks kogudust: fedossejevlaste oma ajaloolises Väike-Kolkjas (Kolkja küla Alatskivi-poolses otsas – toim) ja pomooride kogudus Suur-Kolkjas.

Aleksei Pašenkov. Nataša Blüm Jõulud ja Jumala tulek maa peale näitab, et ta mäletab meid, vaatab meie järele, sõnastas Aleksei Pašenkov.

Nii ühel kui teisel juhul on ideaaliks jumalakartlik elu, mille poole aitavad püüelda vanad, 17. sajandist pärinevad kirikuraamatud. Nende järgi on vanausulistel aastas kaksteist suurt kirikupüha ja lisaks pühade püha ehk lihavõtted. Enamiku pühadega on seotud ka paast – lisaks on kolmapäev ja reede päevad, mil tuleks aasta ringi paastuda – nii et lõpuks on Pašenkovi sõnul lihtsam üles lugeda need päevad aastas, mil mingit paastu ei ole.