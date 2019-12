Eesti Rahva Muuseumi taha kerkib uus linnak

Nüüd on see tehtud ja hiljuti valis žürii Tartu valla Tila küla Erminurme tee 2, 4, 6 kinnistu korterelamute arhitektuurikonkursi võidutööks OÜ Põldme Arhitektuur kavandi, mille järgi kerkib paralleelselt ERMiga 12 uut maja esialgse kava kohaselt 244 uue korteriga.

«Arendajatele on kasulikum teha selliseid maju, et terve kvartal on ühesuguseid kaste täis, nii on neile odavam, aga ühesuguste korterite ja trepikodade puhul kaob inimese jaoks kodutunne ära,» ütles Nõmmoja.