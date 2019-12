Õhuliinide kaotamine maksab liiga palju ja elekter jääbki kaduma

Tellijale

Nüüd on Ihastes Ranna puiesteel neist tuulele alla vandunud kuuskedest järel vaid kännud. Elektriliinid on seal ning suures osas Eestis endiselt oma kohal ja jäävadki sinna, sest kõigi õhuliinide maa alla viimine on väga suur kulutus, mis tähendaks ka suurt võrgutasu tõusu.