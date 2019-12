Rebase karv läigib helde linlase armust

Maakohad jäävad inimestest aina tühjemaks ja linnades on hakanud end sisse seadma metsloomadki, rebaseid liigub Tartus ringi vaat et igas linnajaos ja tundub, et neid on üha rohkem. Kui kaugelt vaadata, on valge sabaotsa ja koheva kasukaga reinuvader ilus vaatepilt, nunnu loom, kuid kaugeks inimese ja rebase suhe peakski jääma, sest parimal juhul võib reinuvader pihta panna näiteks tordi või kallid kingad, aga halvemal juhul nakatada inimese eluohtliku haigusega.