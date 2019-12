Galerii: Eesti meistrivõistlused murdmaasuusatamises peeti lumenappusest hoolimata Tehvandil

Tänased Eesti meistrivõistlused murdmasuusatamises viidi läbi vabatehnikas. Naistel tuli läbida viis kilomeetrit ning meestel kümme kilomeetrit. Et lumeolud on praegu üsna kasinad, peeti tänased võistlused vaid 1,3 kilomeetri pikkusel ringil. Kuigi võistlus oli osa FISi karikasarja võistlustest, siis FISi punkte polnud võimalik korraldajatel välja anda, sest reeglid näevad ette, et punktide jagamiseks peab läbitava ringi pikkus olema üle kahe kilomeetri.