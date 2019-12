Maailmanimega dirigent Peter Phillips tuleb juba homme Tartusse

Hoolimata asjaolust, et Peter Phillips on aastakümneid olnud seotud vanamuusika esitustraditsioonidega, juhatab ta Händeli «Messiast» esimest korda oma elus. Voces Musicalese kunstilise nõustaja Risto Joosti sõnul on see kontsert erakordne. «Vocesel on hea meel võõrustada nimekaid külalisesinejaid, meie aastalõpukontsertide traditsioon Händeli «Messiasega» jätkub kolmandat aastat järjest,» ütles Risto Joost.