Viis nädalat videos kolme minutiga: tänavakunstnik Kairo maalis kaamera ees pereportree

Kairo on selline tänavakunstnik, kes on oma tegevuses üsnagi avalik. Seepärast võib kirja panna ka tema kodanikunime – Kairi Kliimand. Ta on 33-aastane inglise keele ja kirjanduse bakalaureus, kellel on väike poeg ja tütar. Mõlemad on ka maalil.

Töötavat kunstnikku käisid vaatamas koos õpetajaga lasteaialapsed ja kooliõpilased, tavalistest kunstisõpradest rääkimata. Viimased tunnid hiigelmaaliga tuli Kairol veeta monumentaalgaleriis, kuhu selle pildi asukoha määras aastanäituse kujundaja Martti Ruus. Kunstnik signeeris teose 18. detsembril.

128 maasikat

Maali vasakus tiivas on kunstnik ise, kes sööb parajasti maasikaid, jalas täpiline sukk ja juustel õnnetoova endena linnukaka. Maasikaid on maalil kokku 128, suurem osa neist tapeedimustrina. Kui suurmaali allkiri oli juba kujundajale teatatud, avastas kunstnik, et maasikaid oli kokku siiski 129. «Ma kustutasin tapeedi pealt ühe ära, et kõik oleks korrektne,» ütles ta.

Maasikad on vihje Viljandis tegutsevale naivistliku kunsti populariseerimisega tuntuks saanud Kondase keskusele, mille ees on suur skulptuurne maasikas.

Pereportreele on Kairo maalinud diivanil külitava abikaasa Olevi, kass Mosca rinna peal ja vasakus käes mobiilne telefon. Pereisa ees põrandal istub poeg Ville Susi ja paremal tütar Madelin, kes vaatab väikest merineitsi maali. Tüdruk ise maalis selle ema suurele maalile.

Nüüdisaegne pereportree

Tartu kunstnike liidu kuraator-projektijuhi Peeter Talvistu hinnangul on Kairo monumentaalne teos nüüdisaegne pereportree. «Meenutame kunstnikke, kes on varem teinud pereportreesid, näiteks tartlased Linda Kits ja Elmar Kits – nende perepildid räägivad nende ajast. Kairo pereportree räägib meie ajast, mis ongi selline kirev nagu see maal,» ütles Talvistu.