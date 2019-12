Kükitaja külas 16-aastase nooruki mõrvas süüdistatav võib saada eluaegse vanglakaristuse

Kask viibib praegu vanglas ning osales isungil videosilla vahendusel. Süüdistatav palus enda süüasja arutada lühimenetluses. «Tahan oma karistuse võimalikult kiiresti kätte saada,» sõnas ta.

Seda taotlust kohus ei rahuldanud, kuna talle on esitatud mõrvasüüdistus, mida ei saa menetleda ei kokkuleppe- ega ka lühimenetluses.

Süüdistuse järgi otsustas Kask karistada enda tuttavat 16-aastast noormeest, kes oli süüdistatava hinnangul talle võlgu jäänud. Selleks sõitis süüdistatav 30. juuni hommikul Tartu valda Kükitaja külla, kus süütas elumaja, milles kannatanu viibis. Tulekahju tõttu jäi maja teisele korrusele lõksu 16-aastane noormees, kes sai raskeid põletusi ja suri vingumürgistuse tagajärjel. Sellega pani süüdistatav toime tapmise piinaval, julmal ja üldohtlikul viisil ehk mõrva.

Kohtunik Heli Sillaots märkis, et süüdimõistmisel saab kohus määrata Eduard Kasele karistuseks eluagse vabadusekaotuse. Süüdistatav sai endale esitatud süüdistusest aru, kuid end mõrvas süüdi ei tunnistanud. Ta selgitas kohtule, et ei teadnud maja süütamisel, et seal keegi sees viibib.

Vahi alla võtmisel rakendus Eduard Kasele ka suhtlemiskeeld. Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Maarja-Liisa Kõiv põhjendas suhtlemiskeeldu asjaoluga, et Kask võib hakata tunnistajaid mõjutama ning isegi suhtlemiskeelu ajal on leidnud tõendamist, et Kask vahetas vanglas viibides kaaskinnipeetavaga ühe kirja.

Kase kaitsja Marko Paabumets palus kohtult luba leevdendada suhtlemiskeeldu ses osas, et süüdistatav saaks võimaluse suhelda oma emaga. «Raske on emaga rääkida asjadest läbi oma advokaadi,» põhjendas Kask kohtule. «Kui oleks vaja raha küsida või midagi, siis lihtsam oleks otse suhelda.»

Abiprokurör Kõiv seevastu selgitas, et suhtlemispiirangu leevendamine pole arukas, kuna süüdistatava ema on aidanud kuriteo varjamisele kaasa. «See pole tõsi, ema pole midagi varjanud,» torkas Kask prokuröri sõnavõtule vahele.