Rahvusülikooli esimene rektor ja rahvuslik suurmees väärib ausammast

Tartu luterlikus Peetri koolis on üles seatud Heinrich Koppeli pilt. Ent eestikeelse ülikooli esimene rektor vääriks ka ausammast.

Rohkem kui pool sajandit tagasi, 1960. aastatel käis tookordne sirgeselgne üliõpilasaktiiv välja mõtte, et ülikooli peahoone taha, Toomemäe jalamile tuleks rajada Tartu teadlaste aumüür. Leiti, et see võiks paikneda majandushoone (Jakobi 4) kõrvalt kulgeval vanal maakivist müüril, mis seoks Rootsi kuninga Gustav II Adolfi ning tema riigi nõuniku Johan Skytte asutatud Tartu ülikooli Academia Gustaviana ning Vene keisri Aleksander I ja rektor Georg Friedrich Parroti ajal edukalt tegutsenud universiteedi Tartu Riikliku Ülikooliga.