Tartu koorid esitavad Urmas Sisaski jõuluoratooriumi

Oratooriumi esitavad Tartu rahvaülikooli segakoor, Eesti maaülikooli meeskoor Gaudeamus, laulukoor Tarbatu ja Tartu Saksikoor. Solistid on Karmen Puis ja Simo Breede (Vanemuine), dirigeerib Lauri Breede.

Urmas Sisaski algselt meeskoorile loodud, nüüd ka segakoorile seatud «Jõuluoratooriumi» ladinakeelne tekst kirjeldab Jeesuse sündi Luuka Evangeeliumi järgi. Kõik oratooriumi osad on omaette kiidulaulud Jumala poole. Palvetekstid on aga enamjagu pärit liturgilisest missast. Jõuluoratoorium tervikuna on suure rõõmu muusikaline väljendus.