Õpetaja Naatan Haamer rääkis raeplatsil sellest, kuidas jõule oodata nii, et rõõmu jätkuks pärast pühigi

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse abiõpetaja Naatan Haamer rääkis oma lapsepõlvetundest, kuidas siis oli jõule hea oodata. Aga kui jõulukingid lõpuks käes, et kuidas seejärel täitis ta hinge kurbus - nüüd on pühad otsas. Naatan Haamer küsis, kuidas oodata midagi, et sest ootusest jätkuks rõõmu ka pärast ootamist.

Kui Jeesus Kristus sündis, muutis see sündmus tervet maailma. Naatan Haamer palus seepärast jõulupühadele mõeldes inimestel uskuda, et kui sünnivad niisugused imed, siis on kõik võimalik ja muretseda ning kurta pole vaja. Ta ütles, et jõule on hea oodata nii, et iga inimene püüaks muuta midagi iseenda sees, kas enda mõtlemises või suhtumises või midagi tehes. See muutus võib aidata teda pärast pühi ja uutel argipäevadel maailmast rõõmu edasi tunda.