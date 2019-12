Eks ole jõule olnud ennegi

Tänavune sõnum Tartu jõuluaegselt raeplatsilt on «Kana munes muna!». Justkui oleks pärast aastaid otsinguid viimaks jõulurahu tehtud. Pea kolm kümnendit on igal talvel jutuks olnud, kas raeplatsil nähtav on täpselt see, peaaegu see või üldse mitte see, mis tartlasel südame soojaks teeb, ja milline oli ootus. Turistide horde Tartus ei käi, vilgast äri jõuluturul ka mitte – kui võrrelda pealinnaga.