Sirje Toomla: juut, jõul ja jõulupuu

Meil on selline tore ütlus: «Tuleb keegi jõuluks peresse, olgu ta kas juut, mustlane ehk sant, ikke antakse talle süia, juua ja öömaja.» Need kolm olid siis vanade eestlaste ettekujutuses kõige hullemad, keda muidu aeti kaikaga tare juurest eemale, ja kellesse vaid pühal jõuluajal, kui hing on hell ja soov head teha suur, suhtutakse kui ligimesse.

Üks selliseid rahvaid, kes on eestlaste kõrval elanud aastasadu ning keda kohtab halvustavates väljendites palju, on juudid. Viisakamad ütlused on näiteks «ajab nagu juut peale», «juut sööb, müts peas» või sõimusõnad juudinahk ja juutjalg (varas). Kuigi juudid jõulupühi ei tähista, oleme keeles omistanud neile nii jõulud kui ka ehitud jõulupuu, ja ikka põlglikus võtmes.

Keeleuurijate arvates on see väljend üsna uus, levima hakkas see alles eelmise sajandi keskel, viiekümnendatel. Võimalik, et kujund on ajendatud tõepoolest üleehitud sädelevast jõulukuusest, ning juut on kaasatud ehk seepärast, et juuti kui rikkuse ja samas ka ihnuse võrdkuju on väljendites usinalt kasutatud.