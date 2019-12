Ivi Drikkit: meil kõigil on koht talvetaeva all

Nüüd on see siis käes. Juba homme. Päev, mis on meie meeltes helisenud, kumisenud või kõmisenud terve kuu. Jõulud. Pühalike meeleolude nautimiseks kolm vaba päeva. Kas tõesti vaba, küsin endalt arupidavalt, kui akna taga hakkab paukuma ilutulestik – jõulurahu on veel välja kuulutamata. Ei söösta tulevärki imetlema ega helkivate valguskiirte pudenedes soove hõikama. Olen juba harjunud ega võpatagi ootamatult valju heli kuuldes. Rahvas pidutseb.

Paljud ei tahaks sellest tulepeost midagi teada, soovitavad hoopis ära jätta, raha mõistlikumalt kulutada. Aga mille üle meil poleks vaieldud?

Kas püstitada linnaväljakule kuusk või teha kummardus taaskasutusele ja rajada efektseid torne millest iganes? Kodudeski on kuused ja mittekuused. Hüva, mina ei hakka otsustama, mis on parem, olgugi et kuuselõhnata jõulud on nagu veganite lihata jõulupraad.

Küsin pigem edasi: kas need päevad on ikka vabad? Kus sa sellega! Kas part maitseb kõigile või oleks sündsam linnule lisaks ka siga pakkuda? Ma ei hakka jõululauale toorest porgandit riivima, aga värske salati võiks küll kombineerida.

Millega üllatada? Vanaema valmistas magusaks paksu kisselli vahukoorega, võib-olla tasuks seda meelde tuletada?

Tarvis poes ära käia, sest pühade ajal ei pruugi need lahti olla. Osa rahvast on üsna käredalt nõudnudki: poed olgu pühade ajal suletud, poetöötajad vabastatud peresuhteid soojendama. Rahakahju poepidajale ja kassaneiule endale pole selle ülla žesti kõrval oluline. Jõulurahu kõigile! Me saame hakkama!

Muidugi saame, aga ma tahtsin veel raamatupoodi minna. Isegi ei tea, miks selle nii hilja peale jätsin. Tean paari raamatut, muide, mu kunagiste armsate kolleegide kirjutatud, millel oleks kingikotis prestiižne koht.

Otsekohe kuulen häält: mis sa rabeled, võta rahulikult, kingitused on enamasti mitte kellelegi vajalik praht. Ja jõulud – mis need üldse on? Sõida ära, lülita välja telefon, kata kõrvad kätega ja loe tunde, millal see õudne aeg ometi mööda saab. Ära söö ega joo, ja kui, siis natuke kapsakotletti ja lonksuke taimeteed.

Ükski inimene ei sarnane teisega, ükski inimrühm ei mõtle täpselt samamoodi kui teine. Jah ja ei käivad enamasti paariti.

Inimese peast pidi minutiga läbi lipsama tuhat või koguni kümme korda tuhat mõtet, ei saa neid kõiki kinni napsata, vaid mõni üksik leiab järje. Võtan need seni sõnadeks vormunud mõttejupikesed kokku: keelame ilutulestiku, jätame kuused metsa, sulgeme pühadeks poed, loobume kinkidest, mõistame hukka küllusliku jõululaua ja noh, need jõulud ise – kellele neid üldse tarvis on!