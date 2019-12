Miks räägib suur osa Euroopa rahvaist Milky Wayst, tõlkes piimateest, kui eestlastel on Linnutee. Astronoom Tõnu Viik oskab seda seletada küll. «Võiks öelda, et sakslased, prantslased, inglased, venelased ja mitmed teised rahvad on tsiviliseeritud, eestlased aga tsiviliseerimata,» ütleb ta sissejuhatuseks. Ja räägib edasi.