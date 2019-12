Pühade ajal on abivajajaid rohkem

Enamasti saavad suure südamega inimesed abikätt ulatada tarvilikke asju andes või raha annetades.

Puudus tekkidest

Tartu koduta loomade varjupaiga administraatori Jaanika Soodla sõnul tunnevad nende asukad praegu enim puudust tekkidest. «Meile on toodud palju voodipesu ja rätikuid, aga palju kulub ka tekke. Me ei saa vastu võtta suletekke, aga muu sobib,» selgitas ta. Aidata soovijad võivad loomadele viia ka konserve ning kassidele ja koertele mõeldud pesasid. «Teretulnud on kasside mänguasjad. Kassidel on puurides igav, peame neile tegevust leidma,» jätkas Soodla.

Varjupaiga administraatori kinnitusel jõuab jõulude eel ja ajal nende juurde abipakkujaid tavapärasest rohkem. «Telefon on kogu aeg punane ning piltlikult öeldes lookleb ukse taga järjekord. Aitamas käivad ka kooli- ja lasteaialapsed,» rääkis Soodla.

Eelmise nädala lõpus oli Tartu koduta loomade varjupaigas 30 koera ja sadakond kassi.

Rohkem abivajajaid

Nagu eelmistel aastatel, on eriti ka tänavuste jõulude eel aktiivselt tegevuses toidupanga vabatahtlikud, kes korraldavad toidu kogumise aktsioone suuremates kauplustes. Tartu toidupanga koordinaatori Kaur Koppeli sõnul on neil puudus lihatoodetest, näiteks konservidest ning pakendatud lihast. Oodatud on ka kuivained: helbed, tangud ja makaronid.

Koppel teadis rääkida, et pühade ajal on abi vajavaid peresid rohkem kui muul ajal. «Kui tavaliselt on meie nimekirjas umbes 40 peret, siis pühadeks lisandub neile 20–25 leibkonda.»

Toidupank hindas tänavuse toidu kogumise kampaania Tartus edukaks. Kokku saadi abivajajatele 4,3 tonni toidu­kraami.

Naiste tugi- ja teabekeskuse juhataja Pille Tsopp-Pagan sõnas, et nemad tunnevad enim puudust rahalistest annetustest. «Kuna abivajajate teraapiaks ning psühholoogiliseks nõustamiseks ei ole linn või riik raha eraldanud, tuleb seda valdkonda katta eeskätt annetuste toel. Rahaline annetus on kõige kindlam viis abistamiseks, sest see läheb kindlasti õigesse kohta,» selgitas Tsopp-Pagan. «Pühade ajal on abivajajaid alati rohkem, praegu on terve keskus rahvast täis.»