Tartu elust kirjutajad said ajapikendust

Novembri lõpus esitles Lauri Räpp raamatut «Minu Tartu». Selle kõrval on poodide ja kodude riiulitel piisavalt palju ruumi, et sinna mahuks teiste praeguste või endiste tartlaste Tartuid. Kas üksikute autorite kirjutatud raamatutena või kogumikuna, nagu sellest unistab Tartu aukodanik, elulugude kogumise üks eestvedajaid Rutt Hinrikus.

Kirjapanekud on oodatud neilt, kes on Tartus elanud lühikest aega, näiteks oma õpingute ajal, aga ka neilt, kes on põlised tartlased või elanud siin suurema osa oma elust. Muu hulgas on oodatud esseistlikumad mõtisklused selle üle, mis on Tartu kui linna essents, mis eristab seda teistest Eesti linnadest.