Tartu loomemajanduskeskuses kaitstud äriplaanides on suure tulevikuga ideid

Ideid oli keskkonnasäästlikust rõivadisainist kuni personaalse lähenemisega matusebutiigini välja. Ehk kui neid äriideid veel täpsemalt kirjeldada, siis seal on väikelaste keskkonnateadlikud kehatoodete tootmine, veebigalerii, meeste lipsude taaskasutusel põhinevate aksessuaaride tootmine, kultuurikõrtsi asutamine Tähtverre, kunstigalerii rajamine Saadjärve äärde, villaste rõivaste moebränd, liikumis- ja suhtlemispraktikaid soodustavad töövihikud ja postkaardid, digitaalsete mustrite teostus ning müük.

Oma ideede eest võitlesid Ethel Kings, Kaija Põhako-Esko ja Kaisa Põhako, Kaja Tilga, Hando Tamm, Ivi Mark, Riina Kangro, Triinu Tuul, Martti Veldi, Mari Tõrv ja Siiri Nool.

Komisjoni liikmed olid Siim Espenberg, kes on TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse juht; Jan Lätt, kes on Tartu ärinõuandla juht; Katrin Reiljan, kes on Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu peaspetsialist ning Kristiina Reidolv, kes on Tartu loomemajanduskeskuse juht.

Ettevõtlusesse astuvad doktorikraadiga tulijad

Kõigi nende ühine seisukoht oli, et selle aasta eelinkubatsioonis olnud uute loomemajanduse ettevõtete äriplaanide ideed ja tegevusvaldkonnad on olnud väga mitmepalgelised, sealjuures on paljudel uutel ettevõtetel potentsiaal suuri kõrgusi saavutada. Komisjoni üllatas ka uute alustavate ettevõtjate kõrge haridustase – nii mitmedki, kellel on doktorikraad, on otsustanud oma erialase karjääri kõrvalt alustada just loomeettevõtlusega. Kõiki äriplaani kaitsjaid oodatakse Tartu loomemajanduskeskuse kahe-aastasesse inkubatsiooniprogrammi.

Aasta aastalt teeb Tartu Loomemajanduskeskus ka rohkem koostööd Tartu ettevõtluskogukonnaga ning teiste alustavate ettevõtetega tegelevate tugiorganisatsioonidega. Selleks, et loomeinimesi kokku viia teiste valdkondade alustavate ettevõtjatega, korraldati seekord neile UT sTARTUp Labiga kolm ühisüritust. Sellise lähenemise eesmärgiks on, et tulevikus sünniks rohkem valdkondadeüleseid äriideid.

Eelinkubatsiooni koolitusel anti teadmisi ja oskusi äriplaani koostamisest, tootearendusest, hinnakujundusest, turundusest, raamatupidamisest ja muust. Koolitajatena osalesid programmis mitme valdkonna spetsialistid, kes on oma koolituste sisu kohandanud loomeettevõtluse spetsiifikaga.

Samuti said alustavad ettevõtjad personaalset tuge konsultantidelt ning osa saadi ka loomemajanduskeskuse seniste ettevõtjate kogemustest.

Viieteistkümnes saak

Tänavune eelinkubatsiooni programm leidis Tartu loomemajanduskeskuses aset viieteistkümnendat korda.