Raadio Elmari tuntud hääled räägivad end eetrisse Tartu raeplatsilt

Priit Rand ütles, et neil on plaan mikrofoniga minna ka oma klaasist majakesest välja ja leida intervjueeritavaid vabast õhust.

Kristiina Kraus lisas, et stuudiosse ootavad nad täna Kertu Jukkumit, kes räägib oma uuest raamatust, ning Elina Nechayevat, kes räägib oma pühadeturneest Eestis. Täna õhtul on lauljal kontsert Põlva kirikus ja pühapäeval on ta Tartus Peetri kirikus.

Küsimuse peale, kas tänavu on ehk üles kerkinud mõni uus jõululaul, mida väga kuulatakse, vastas Kristiina Kraus, et jõululugusid on palju ja kõik on kaunid, aga mõned on saanud uue vahva kuue. Üks neist on «Tiliseb-tiliseb aisakell» vokaalansambli Estonian Voice´i esituses.