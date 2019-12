Punakuued möllasid Tähtveres tsüklokrossil poris ja kõdus

Esimesed stardid Tähtvere pargis löödi täna lahti eri vanustes lastele juba keskpäeval ja pärast seda.

Tsüklokross tähendab, et rada on lühike ja eriti raske. Tähtveres oli veetud see pargipuude alla ja lauluväljaku lähedale nii, et sel kohtas looduslikke ja kunstlikke takistusi, mille tõttu tuli ka ratta seljast maha ronida või ratas selga tõsta, kui sellega treppidel ülespidi sõita ei osanud.

Tsüklokrossi põhimõte tähendab veel, et aega ei mõõdeta, see on kõigil võistlejail üks. Kohtunik loeb, mitu ringi üks või teine võistleja selle kindlaksmääratud ajaga maha sõita jõuab ja see ongi määrav.

Laste sõitudes tegi tubli tulemuse näiteks 12-aastane Pärtel Valge, kes rattaspordiga tegeleb juba neli aastat. Raja ääres ergutas teda ema Kaili Rätsep.

Pärtel Valge. FOTO: Laila Kaasik

Poisi 15 minuti sõidutulemus oli 5 ringi.

Tore oli see, et ka Pärtel oli end laste sõidul juba jõulumeheks maskeerinud ning ta ratas nägi välja nagu põhjapõder. Pärtel tegi jõukrossi läbi ka eelmisel aastal, mil see toimus ERMi lähedal ning kinnitas, et sündmus meeldib talle väga.

Eriti põnevaks läks jõulukross kella poole kahe paiku, mil algas põhisõit. Pärast stardipauku tuli võistlejail alustada joostes ja sibada alt lava juurest ülesmäkke lauluväljaku nõlvade poole, kuhu rattad olid valmis pandud.

Punakuubede lähe oli sellele vahetusalale tunduvalt lähemal kui teiste võistlejate stardijoon. Reegel on sisse seatud eelkõige õigluse huvides, kuna punakuued ja -mütsid ning habe, mõnel ka säärikud, lisavad sportlastele selga suure koormuse.

Põhisõit tähendas enamasti paaristeatesõitu. Etteantud tunni jooksul tuli võistleda koos kaaslasega. Kui tiimikaaslasel ring läbitud, tuli tal oma vahetusmehele või -naisele lüüa õlale pats ning järgmise ringi sõitis juba tema. Nii sõideti kordamööda kuni 60 minutit täis.

Lauri Peil tõdes, et tänavu oli osavõtjaid vähem kui tavaliselt: kümmekond meespaari ja mõni segapaar ning viis üksikvõistlejat. Võibolla oli selles süüdi pori, kuna punakuubedele meeldib lumi.

Oli ka viimasel hetkel liitujaid, seepärast ei ole need osalejate andmed ülitäpsed.

Aga fakt on see, et juba viiendad mitteametlikud jõuluvanade paarisrakendite meistrivõistlused on Tartus nüüd maha peetud, korraldajaiks Rein Taaramäe rattaklubi ja CX Eesti.