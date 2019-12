Teppo lõõtsad mängivad Otepääl jõulumuusikat

Muusikuid ja pille on laval aga terve rida. Viiuleil mängivad Adeele Mirjam Kääramees ja Karmen Kääramees, akordioneil Kalle ja Rene Raidsalu ning Merilii Hirs, bassimees on Leho Liiv ning solist Ingrid Sinilaht,.

Teppo lõõts ehk Võru tüüpi lõõtspill on pillitüüp, mille arendas välja Võrumaa pillimeister August Teppo. Pilli on edasi arendanud tema järgijad ja see on Eestile kõige iseloomulikum lõõtsatüüp.