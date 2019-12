Ado Vabbe preemia pälvinud Heikki Leis tõi aastanäitusele üheküljelise, kuid mitte ühekülgse joonistuse

Aastanäituse kujundaja Martti Ruus soovitas kunstnikel väljapanekusse tuua pildid, mille ühe külje pikkus on meeter. Heikki Leisi tööl ongi ainult üks külg. Selle pikkus on umbes kolm meetrit ja 14 sentimeetrit - tema "Puhas leht" on raamitud ringikujuliselt ja selle ringi läbimõõt on enamvähem meeter. "Ma arvan, et see peaks siia kvalifitseeruma küll," ütles Leis.