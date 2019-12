Teisel jõulupühal kõlab Jaani kirikus väntorelimuusika

Kontserdil esineb ansambel Tartu Väntorel, mille eestvedaja Ingrid Kalev kinnitas, et väntorel on jõululaulude ja klassikalise muusika esitamiseks väga sobiv pill ning just kirikus pääsevad väntoreli helid eriti hästi mõjule, sest kiriku kõlaruum on hästi suur.