Tartumaa arendusselts rahastab nelja suurprojekti

Nendeks projektideks on Luunja jõesadama puhke- ja välispordiala arendamine, Vooremäe tervisespordikeskuse teenindushoone ehitamine, Kentsi paisjärve taastamine ja puhkeala arendamine Kavilda ürgorgu ning Lähte spordikompleksi juurde täismõõtmetes jääväljaku rajamine jäähoki ja iluuisutamise harrastamiseks.

«Kokku on nelja projekti investeeringute maht ligi 2 miljonit eurot, millest 750 000 eurot moodustab Leader meetme toetus,» ütles TASi juhatuse esimees Priit Lomp. «Samas on ootus, et investeering moodustab vaid väikse osa reaalsest mõjust Tartu maakonnale, sest olulised objektid mõjutavad ka sidusinvesteeringuid mitmekümne kilomeetri raadiuses,» lisas Lomp.

Suurprojektide arendamise toetusmeede lisati Tartumaa arendusseltsi piirkonna arengustrateegiasse selle aasta alguses eesmärgiga arendada avalikuks kasutuseks suunatud objekte, millel on suurem regionaalne mõju.

Samuti on suurprojektide puhul oluline, et nendesse on kaasatud pooled eri sektoritest (avalik, era- ja kolmas sektor), mistõttu loovad kõik arendatavad objektid lisavõimalusi uute teenuste pakkumiseks ja töökohtade loomiseks maapiirkonnas. Projektidega luuakse tingimused ettevõtluse aktiviseerimiseks nii majutus, toitlustus kui ka tervisesporditeenuste ja meelelahutusvaldkonnas.

Tartumaa arendusselts esitab projektitaotluste paremusjärjestuse veel sel aastal PRIAle. PRIA teostab abikõlblikkuse kontrolli ja saadab taotlejatele välja otsused. Projektide elluviimist on plaanis alustada 2020. aasta kevadel.

Tartumaa arendusselts (TAS) on piirkonna ettevõtjaid, mittetulundusühinguid ja omavalitsusi ühendav Leader-tegevusgrupp, mis on loodud maaelu arendamiseks. TASi üheks suuremaks väljundiks on Euroopa Liidu Leader-programmi elluviimine Tartumaal, samuti piirkondlik ja regionaalne arendustöö.