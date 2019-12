Neli kuud Vanemuise juhi ametit pidanud Kristiina Alliksaar ei ole kaunishing ega esteet, kelle õrnal suunamisel teater oma harjumuspärast rada tiksub. Vastuoksa. Ta on tegude inimene ja tulnud Vanemuisesse selleks, et neid teha. Alliksaar tüürib suurt teatrilaeva mõneti samamoodi, nagu talitab ettevõtte juht. Ta julgeb öelda, et teater peab ise suutma teenida tulu, mitte elama pelgalt dotatsioonist. Nii saab publiku ette tuua ka kallemaid, muusika- ja tantsuteatri žanre. Avaliku raha kasutamine peab Alliksaare hinnangul olema läbipaistev ja ratsionaalne. Samas nendib ta, et kultuur on läbi aegade olnud ja jääb ka edaspidi valdkonnaks, mis edukaks toimimiseks vajab tuge.



«Vanemuisel on temaga väga vedanud,» ütles poliitik ja teatrimees Jaak Allik. «Mina veensin teda Vanemuisesse kandideerima, sest tahtsin, et see kogemuste ja teadmiste pagas jääks Eestisse,» lisas ta.

Napist ametiajast hoolimata on Kristiina Alliksaarel juba selged teatrimaja pikad labürintkoridorid, inimesed, kellega ta koos töötab, tükid, mida majas etendatakse, ja vaimsus, mida Vanemuine kannab. Ent sama hästi on talle selge fakt, et Vanemuise teater ei ela majanduslikus mõttes hästi, ning see peab muutuma.