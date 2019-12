Jüri Kõre: kevaded muutuvad järjest vaiksemaks

Tartlased on keskkonnateemadel tegijad. Olid ju nemad rohkem kui veerandi sajandi taha jäänud fosforiidisõjas eesrindel ja suutsid läinud aasta tselluloosilahingus enda taha koondada pool riiki. Seetõttu on mõistetav, et tartlaste noorem põlvkond ei piirdu vähemaga. Raekoja ees protestitakse nii Amazonia vihmametsade raiumise kui ka Gröönimaa jää sulatamise vastu.

Kahju, et metsad ega jää neist protestidest kübetki ei võida. Samal ajal tehakse meie silma all nii suuremaid kui ka väiksemaid sigadusi, mis mõjutavad elukeskkonda ja kulutavad mõttetult ressursse.

Aasta algul teavitas Heiki Valk ajalehes lageraiest Supilinnas Oa ja Emajõe tänava vahel. Poolteistsada või rohkem puud, suuremad 0,7-meetrise tüveläbimõõduga, läks seal sae alla kortermajadele koha tegemiseks. Eks neid raieid ole olnud varem ja tule hiljemgi. Kuid kurb, et nad muutuvad järjest brutaalsemaks. Kahes jaos on samasugust haljastuse harvendust tehtud Tammelinnas maaülikooli endises Raja tänava aias. See metsistunud ala oli täpselt selline, nagu oleme lapsepõlves lugenud juttu mõnest imeaiast. Erinevus vaid selles, et tegu on muinasjutuaiast palju suurema, tervelt 8,4-hektarise maalahmakaga. Kvartali kohta kehtiv planeering lubab vägagi inimsõbralikku (või on see hoopis loodushoidlik?) lähenemist! Refereerin (ei tsiteeri) detailplaneeringu seletuskirja.

Puudest on näidatud likvideeritavatena (mis kole sõna!) hoonestuse ja tänavate alla jäävad või valgust ja nähtavust varjavad. Ülejäänud puude säilitamise üle otsustab krunti omandav inimene.

Aiaga piirnevate kruntide omanikud räägivad, et kohe lageraie alguses tulid tihased majade juurde toitu nõudma.

Ei saa eeldada, et igaüks tahab endale lagedat ala, kus buldooser võib vabalt sõita. Lähtudes säästlikkuse printsiibist ja olemasolevate väärtuste maksimaalsest ärakasutamisest, tuleb inimestele anda võimalus teha õigeid valikuid. Uute puude kasvatamine võtab teadupärast aega inimpõlve.

Krunti ümbritsev kuusehekk on määratud osaliselt likvideerida, Savi tänaval ei ole enne koolimaja ehituse algust ette nähtud hekki raiuda, sest kohalikele on puud armsad ja loovad turvalise tänavaruumi. Tänavate ääres on senist haljastust osaliselt ära kasutatud ja planeeritud juurdeistutust.

Kes on aga sellest kohast viimastel päevadel mööda sõitnud, teab: vastupidi planeeringu seletuskirjas lubatule saab alal just buldooseriga ringi sõita. Osaliselt on alles tulevase Tammepärja tänava äärne võimsate vahtrate rida, mõned võõrliigid (punane vaher, serbia kuused, elupuud ja roomava kadaka puhmad).

Kuid neist puudest, mida planeerija pidas säilitamist väärivateks (jalakad, pärnad, tammed), pole kändugi järel! Pääsenud on linnahaljastuses mitte väga populaarsed kased, mõni kuusk ja paju, üksik mänd.