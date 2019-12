Distsiplineerimatu füüsiku liigitamatu kunst

Tellijale

Madis Kõivu kunsti esimene eripära on signatuuri, daatumite ja pealkirjade puudumine. Ahti Seppet ei pane oma töödele aastaarvu selle pärast, et nende ilu olevat ajatu. Kas Kõiv ei pannud neid vastupidistel põhjustel – et ta ei pidanud maale dateerimiseks piisavalt väärtuslikuks? Aga võib-olla on põhjus tõsiselt filosoofiline, tegeles ta ju muu hulgas dünaamilise ja staatilise ajaga.