Päästjad kustutasid kolm päeva suurt puiduhunnikut

Et hakkpuidu hunnik asus lagedal väljal platsi peal, siis ei ohustanud põleng ühtegi hoonet. Ka kustutustöödel abis olnud masinad ei saanud tulekahju kustutamise käigus kannatada.

Kiik märkis, et isesüttimine võib aeg-ajalt saepuru- ja hakkpuidu hunnikutes tekkida, kuid tavaliselt pole süttinud hunnikud nii suured, et neid peaks mitu päeva kustutamas käima.

«See Tabiveres põlenud hunnik sai korralikult läbi loputatud, seega ilmselt on nüüd see puit kasutuskõlbmatu,» nentis Kiik. Ilmselt külastab uuel aastal hakkpuidu omanikku päästeameti järelevalvespetsialist ning vaatab, kas omanik on päästjate nõudeid järginud.