Tänavakunstnik maalis ühemeetriste piltide hulka kaheksaruutmeetrise

Tartu kunstimajas avatakse täna tavapärane, kuid siiski mitmeti erakordne Tartu kunsti aastanäitus. Esiteks, teosed on peaaegu kõik uued, ei ole eelmisel aastanäitusel vaatajate ees olnud. Teiseks, suurem osa kunstnikest on kuulda võtnud kujundaja Martti Ruusi soovitust tuua väljapanekule pildid, mille ühe külje pikkus on meeter. Kolmandaks, suurima teose autor on tänavakunstnik Kairo.