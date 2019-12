Tormis murdunud puud lõhkusid mitu autot ja võtsid elektri

Tormi kahjusid tunnetavad kõige rohkem aga need, kes elavad linnast eemal ning kes peavad elektrikatkestuste korral ootama tunde või isegi päevi, et toas tuli taas põlema panna. Eile pärastlõunal kella poole nelja ajal oli Elektrilevi katkestustekaardi kohaselt Tartu- ja Jõgevamaal elektrita 861 majapidamist ja asutust.

Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar ütles, et Eesti on tavaolukorras kaetud operatiivvalmisolekus rikkemeeskondadega, neid on ligi 30. «Kui tavaolukorras tekib rike, jõuame sellele kohe reageerida terve Eesti ulatuses. 80 protsenti elektrikatkestustest saab likvideeritud kahe tunni jooksul,» sõnas ta.

Kriisiolukorras on rikkeid ühel ajal kümneid kordi rohkem. Tõnissaare sõnul ilmestab kriisiolukorda ka see, et kuna elektriliine on rivist väljas palju rohkem, vähenevad ka sellevõrra ümberlülitamise võimalused teiste, ringliinide kaudu. «Arvuliselt saame neljapäeval elektri suurele osale küll tagasi toodud, kuid väiksemate, eriti üksikutesse metsataludesse viivate liinide parandamine võtab kahjuks aega veel mitmeid päevi – pessimistlikuma prognoosi kohaselt koguni esmaspäevani,» nentis Tõnissaar eile pärastlõunal.