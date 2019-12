Tartu tüdruk võitis üleilmse inglise keele võistluse

Anete Maremäe lähtub enda sõnul keele puhul peamiselt sisetundest ja testiks ta ei valmistunud. «Inglise keel algas meil teises klassis, aga ma hakkasin väga varakult ka ise inglise keeles lugema,» ütles ta. Ta soovitas inglise keeles lugemist teistelegi, kes seda keelt hästi osata tahavad, nii näeb keelekasutust ja saab uut sõnavara. Praegu on tal pooleli näiteks Terry Hayesi krimipõnevik «I am Pilgrim».

Pärast testi lõppu nägi Maremäe, et maksimumist jäi puudu neli punkti. Ta tegi testi nii hästi, kui oskas, ning aimab, kust vead võisid tulla. ​«Teadsin, et saan hea koha, kui mulle korraldajad helistasid,» ütles Maremäe. Testi parimad sooritajad saavad auhinnaks kahenädalase keelelaagri Kanadas, kuid midagi täpsemat pole reisi kohta veel räägitud. Reisi ootab Maremäe väga.

Võiks ju arvata, et nii hea tulemusega abiturient vaatab sügisest inglise filoloogia õppimise poole. Nii see pole. Et Maremäe tegeleb ka vibulaskmisega, tahab ta pärast gümnaasiumi lõpetamist hoopis võtta aega, et spordile pühenduda ja olümpiale jõuda.