Verekeskuses napib verd, doonorid on enne pühi väga oodatud

Tööpäev on verekeskuses ka eeloleval pühapäeval 22. detsembril, mil doonorid on oodatud kella 9 kuni kella 14.

Aasta lõpul, 30. detsembril on vereloovutajad oodatud kella 8 kuni 17ni ning 31. detsembril kella 8 kuni 12-ni.

Aega varuda tund

Tartu ülikooli kliinikumi verekeskus asub L. Puusepa 8, B-korpuse esimesel korrusel. Kõige mugavam on verekeskusesse pääseda N. Lunini põik tänava poole jäävast uksest.

Verd annetama tulles on mõistlik varuda aega umbes tund. Enne vere andmist määratakse näpuotsa veretilgast vere hemoglobiinisisaldus ning arst kontrollib doonori tervist, talle olulisi küsimusi esitades. Vereloovutamisele kulub kuni 10 minutit ja üks veredoos on 450 milliliitrit, võetav kogus ei kahjusta doonori tervist.

Häid pühi kõigile

Verekeskuse direktor Helve König ütles, et nende andmebaasis on ligi 9000 doonori andmed, neist mitmekordseid vereloovutajaid on 7000 ringis.