Tartus lõõtsus tuul puhanguti 25 meetrit sekundis, purustustest ja kahjudest tuleb üha uusi teateid

Toimetusele saadetud vihjetest on teada, et tugevale tuulele ei pidanud vastu Rebase bussipeatus, millelt lendas minema katus. Ka kukkus Tartu külje all Vahil Kaupmehe tänaval ümber ehitatava toidupoe Coop mitmemeetrine plakat. Karlova linnaosas on tuulele alla jäänud üks aed.