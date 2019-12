Linn keeldub Ringtee-äärse kuuseheki raieluba andmast

Tellijale

Oktoobris esitatud raieloataotluses soovis Tallinna Kaubamaja Kinnisvara heki eemaldada põhjendusega, et need ligi 30 puud varjavad Metsmaasika 2 kavandatava ärihoone nähtavust, selgitas Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak. Lisaks on märgitud, et puud varjavad ka juurdepääsu Ringteelt ning nende eemaldamine võimaldab rajada turvalisema kergliiklustee.