Tartu linn vähemalt sel aastal paukuvast tulevärgist ei loobu

Tellijale

Pärnus, Valgas, Otepääl ja pealinna kahes linnajaos tulevärgist loobumise peamine põhjus on see, et kõvad kärgatused hirmutavad lemmikloomi, lärmakas ilutulestik tekitab neil stressi. Saluudi asemel kulutatakse raha kas püsivamate jõulukaunistuste soetamiseks või annetatakse see loomade varjupaikadele.