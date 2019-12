Kaheksakümmend kaheksa jõulupakki ootavad pidu ja saajaid

Halastus on Tartu puuetega eksmeedikute ühing ning Liidia Laaneoja on selle asutajaliige ja eestvedaja, samuti ühingu häälekandja Saatus toimetaja.

Jõulupakke on Liidia Laaneoja kokku pannud paarkümmend aastat, selleks säästab ta enne raha Tartu linna tegevustoetusest, ning seisab selle eest, et igal aastal kaetaks ühingu liikmetele ilus jõululaud.

Tänavu on kingituste peaorganisaatori väikeses köögis pakke 88. Igas kommikarp, kohvipakk, piparkoogid, jõulutähe kunstõis ja jõulukaart. Pakkida on aidanud Moonika Klais ja Maie Riit. Ja nii nagu paljudel varasematel aastatel, on ettevõtmist toetanud ka Tartu tarbijate kooperatiiv.

Neile, kes tervise või vanuse tõttu enam peole tulla ei jaksa, korraldab Liidia Laaneoja kingi koju. Ühingu kõige auväärsemad on 106-aastane Vally Emilie Heinola ja 105-aastane Gerta Virolane, kes uue aasta algul saab 106.

Liidia Laaneoja ise on 86-aastane ning ütleb, et tervis jukerdab, aga ta peab siiski veel vastu ning ühingu liikmed on need, kes jõudu annavad. «Kui paned teisi end hästi tundma, tunned ennastki paremini,» leiab ta.

Liidia Laaneojal on poeg ja kaks pojapoega ning kokku viis lapselapselast, neli tüdrukut ja poiss. Tüdrukud käivad tal igal nädalal külas ja saadavad teda poeskäikudel.