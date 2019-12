Video: Maarjamõisa bussitabloo vigurdab taas

Bussitabloode tootja kinnitas oktoobris ilmunud loo ilmumise järel, et tablood saavad paari nädalaga korda. Eile õhtul võis Maarjamõisa bussipeatuses aga taas näha, et tabloo on töökorras olemisest kaugel.

Tabloode tootja Volta Lumeni tehnikaosakonna juhataja Madis Reiviki sõnul on tarkvaraga kõik hästi. «Mõned «vigurdavad» tablood võivad siiski olla, eelkõige on tegu sideprobleemidega,» ütles Reivik. Peamine viga on tema sõnul mobiilivõrkude ülekoormus ja GPRS side ebastabiilsus.

«Samuti ei saa välistada vandalismust, mida Tartus siiski harva ette tuleb,» lisas ta