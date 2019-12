Ilmateenistus kuulutab tormi lähenemist. Kas Tartu on valmis?

Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna kriisireguleerimise peaspetsialist Evelin Uibokand rõhutas, et esmajärjekorras peaks iga inimene ise ilmaprognoosi jälgima ning võtma seda tõsiselt, kui ilmateenistus annab tormihoiatuse. Samas kinnitas ta, et ilmaennustust jälgivad ka mitmed ametkonnad, seal hulgas linnavalitsus. Kindlasti on tavatute ilmaoludega valmis rinda pistma päästjad, politseinikud ja Elektrilevi töötajad.

Valmis on ka Tartu linnavalitsuse kriisimeeskond, mille liikmed on tormi ajal pidevalt omavahel kontaktis ning asuvad kooskõlastatult tegutsema, kui saavad signaale olulistest muutustest. Ennekõike puudutab nende töö valdkondi, mis on seotud inimeste teavitamisega, ühistranspordi ja linnaruumiga.

Uibokandi sõnul on linnas tormi puhuks tegevusplaan läbi mõeldud ning sellest teavitatud linnavalitsuse allasutusi. «Praegu eraldi tegevusi meil käsil pole. Kõige tähtsam on, et kriisimeeskonna liikmed oleksid võrdselt informeeritud sellest, milline on edasine prognoos, kas kõik teenused toimivad ning kes võivad olla esmased abivajajad,» lausus ta.

Ehkki 18. detsembri kohta antud tormihoiatus on olnud tõsine, avaldas Uibokand lootust, et Tartu linnas olud kriitiliseks või eluohtlikuks ei muutu. «Meie soovitus linlastele on, et mõelge enda kodudes ja töökohtades läbi, mis te teete, kui elekter ära läheb. Jälgida tuleb, et oleks varutud joogivett, midagi süüa, vajadusel võiks autol paagi kütust täis tankida. Kui igaüks ise võimalikult hästi valmistub, on abivajajaid vähem ja nii jõuab abi ka nendeni kiiremini, kes seda kõige rohkem vajavad,» lausus Uibokand.